Умер Александр Семенов, заслуженный врач Татарстана

Семенов посвятил медицине 40 лет жизни. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Умер заслуженный врач Татарстана Александр Семенов, ему было 73 года. Об утрате сообщает пресс-служуба Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы.

Родился Александр Семенов 6 ноября 1949 года в селе Великие Луки Псковской области. Окончил КГМУ по специальности «лечебное дело». После поступил в интернатуру и устроился на должность врача-онколога Альметьевского ЦРБ.

Семенов посвятил медицине 40 лет жизни, из которых 25 отдал работе в хирургическом отделении Медсанчасти ОАО «Татнефть» и Альметьевска. По словам коллег, он был добросовестным, требовательным, ответственным, строгим, добрым и преданным своему делу человеком.

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