В Набережных Челнах в День России пройдут фестивали и концерты

Начало торжеств запланировано на 12.00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующий понедельник, 12 июня, отмечается День России – он объявлен выходным. В Набережных Челнах пройдет целый ряд праздничных мероприятий. Торжества запланированы на площадках в трех районах города.

В 12.00 на территории парка Победы жителям и гостям Набережных Челнов представят концертную программу «Вместе мы – Россия!». Одновременно с этим на главной площади города - «Азатлык», начнется праздничное выступление «Этой силе есть имя – Россия!». Тогда же в парке культуры и отдыха поселка ГЭС состоится концерт «Мы вместе!».

Далее на 16.00 запланировано сразу два праздничных мероприятия: концертная программа«Как молоды мы были» на бульваре Энтузиастов, велоквест по историческим местам «Я живу в России!» на набережной Тукая.

Там же, на набережной, но только в 18.00 пройдет молодежный музыкальный фестиваль «Батарейка». В это же время на бульваре Шишкинский начнет концерт «О прошлом для будущего».

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