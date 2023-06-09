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НовостиОбщество9 июня 2023 10:57

В Татарстане на детских и спортивных площадках выявили более 400 нарушений

Проверку провела прокуратура
Адам САГАЛ
По итогам проверки было вынесено более 200 актов прокурорского реагирования

По итогам проверки было вынесено более 200 актов прокурорского реагирования

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 400 нарушений сотрудники прокуратуры Татарстана выявили на детских и спортивных площадках.

Во время проверки стражи порядка обнаружили нарушения в 42 районах республики. Наиболее часто выявлялось отсутствие освещения и ограждения, невыполненный ремонт.

По итогам проверки было вынесено более 200 актов прокурорского реагирования. Ведомство контролирует устранение нарушений.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Татарстана требует построить дорогу к участкам для многодетных семей.

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