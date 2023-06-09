В Татарстане на детских и спортивных площадках выявили более 400 нарушений

По итогам проверки было вынесено более 200 актов прокурорского реагирования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 400 нарушений сотрудники прокуратуры Татарстана выявили на детских и спортивных площадках.

Во время проверки стражи порядка обнаружили нарушения в 42 районах республики. Наиболее часто выявлялось отсутствие освещения и ограждения, невыполненный ремонт.

По итогам проверки было вынесено более 200 актов прокурорского реагирования. Ведомство контролирует устранение нарушений.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Татарстана требует построить дорогу к участкам для многодетных семей.

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