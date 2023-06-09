Прокуратура Татарстана требует построить дорогу к участкам для многодетных семей

По словам Галиева, местные власти не обеспечили строительство автодороги к земельным участкам. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура Пестречинского района Татарстана планирует через суд добиться от местных властей строительства дороги к участкам для многодетных семей в село Кощаково. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По словам Галиева, местные власти не обеспечили строительство автодороги к земельным участкам, выделенным для многодетных семей на территории села Кощаково. В связи с этим руководителю исполкома района было направлено представление об устранении нарушений. Однако вопрос пока так и остался неразрешенным.

Напомним, в 2023 году на ремонт 12 участков дорог в Казани выделят миллиард рублей.

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