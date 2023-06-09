На Волге при столкновении резиновой лодки с двумя баржами погиб мужчина

Маломерное судно при пересечении судового хода попало между сцепкой из двух барж. Фото: @CMSUTSKR

На 1 226-м километре Волги у Зеленодольского района Татарстана произошло столкновение резиновой моторной лодки со сцепкой двух барж. Инцидент произошел 6 июня, сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Маломерное судно при пересечении судового хода попало между сцепкой из двух барж. В результате происшествия 65-летний водитель маломерного судна погиб, 63-летняя пассажирка получила травмы.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека, - отметили в пресс-службе ведомстве.

Напомним, на третьи сутки поисков из реки Камы извлекли тело пропавшего мужчины.

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