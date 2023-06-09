На самой парковке располагается 298, на рельефе - 176 мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Набережных Челнов организуют большой подземный паркинг вместо пятиэтажного здания парковки. Об этом на публичных слушаниях сообщил замруководителя исполкома города Айрат Ганиев.

По словам Ганиева, на запроектированное количество квартир требуется 480 машиномест. На самой парковке располагается 298, на рельефе - 176 мест. Это обеспечит практически 100% норматива.

На этой территории появится 19-этажный и 25-этажный многоквартирные жилые дома. При этом компания застройщика планирует выйти на следующие публичные слушания с вопросом отклонения от предельных параметров застройки в сторону увеличения.

Напомним, в Казани построят четыре новых жилых комплекса.

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