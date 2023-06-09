В Нижнекамске на ремонт проспекта Вахитова выделят 299 млн рублей

Капремонт проспекта Вахитова проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске на капитальный ремонт проспекта Вахитова выделят 299 миллионов рублей. Средства на эти цели направят из регионального бюджета, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Речь идет об участке от улицы Соболековская до кольца проспекта Химиков. Там проведут работы по устройству выравнивающего и нижнего слоя из асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия – из высокоплотного асфальтобетона с устройством монолитного бортового камня.

Кроме того, для безопасного и комфортного передвижения горожан будут обустроены специальные велосипедные дорожки и тротуары. Также отремонтируют покрытие на местном проезде и установят новые автобусные остановки, автопавильоны, дорожные знаки.

Капремонт проспекта Вахитова проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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