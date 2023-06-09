В Татарстане водителей предупредили о проверке во время Сабантуя

В целях профилактики правонарушений дополнительно направят наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата. Фото: Артем КИЛЬКИН

В районах Татарстана в ближайшие выходные состоится народный праздник Сабантуй. В связи с этим водителей предупредили о проведении мероприятий по пресечению нарушений ПДД, сообщает ГИБДД Татарстана.

В целях профилактики правонарушений дополнительно направят наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата. При этом особое внимание уделят на недопущении грубых нарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу и игнорированием ремней безопасности, детских удерживающих устройств.

Напомним, депутаты предложили лишать прав за зафиксированные камерами нарушения.

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