В Набережных Челнах городская служба поймала кабана

В настоящее время кабан чувствует себя хорошо Фото: Андрей АБРАМОВ

В течение нескольких дней в Набережных Челнах гулял кабан - жители видели животное в парке Прибрежный, поселке ЗЯБ. Получив жалобы, городская служба по отлову домашних животных занялась отловом кабана.

- Мероприятия завершились, животное поймано, - сообщили в пресс-службе администрации Набережных Челнов. - В настоящее время кабан чувствует себя хорошо.

Специалисты проверят кабана на бешенство, общее состояние, после чего выпустят на волю в лес.

Ранее мы сообщали, что пожарные Альметьевска спасли от огня маленького кабанчика.

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