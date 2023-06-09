В Татарстане вновь за неделю выросли цены на бензин

Стоимость бензина АИ-98 увеличилась на 5 копеек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане вновь за неделю, с 29 мая по 5 июня, выросли цены на бензины всех марок. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, бензин марок АИ-92 и АИ-95 за этот период подорожал на 11 копеек за литр. Теперь они обойдутся жителям в 46,4 и 50,3 рубля соответственно. А стоимость АИ-98 увеличилась на 5 копеек - до 61,7 рубля за литр. При этом дизельное топливо за неделю подешевело на семь копеек - до 54,7 рубля.

Напомним, в Татарстане с мая выросли цены на все марки бензина.

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