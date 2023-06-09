Казань и Грозный впервые свяжет прямой железнодорожный маршрут

Время в пути из Казани в Грозный составит 48 часов Фото: Иван МАКЕЕВ

Казань и Грозный впервые свяжет прямой беспересадочный железнодорожный маршрут. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК»), объясняя решение повышенным спросом на перевозки между Татарстаном и Чечней.

С 16 июня по 30 июля вагон будет курсировать в составе поездов №302/301 Грозный - Волгоград, №509/510 Казань – Новороссийск и №491/492 Адлер – Казань. Во время поездки будут остановки в Саратове, Ульяновске, Астрахани и других городах России. Время в пути из Казани в Грозный составит 48 часов, в обратном направлении чуть больше – 51 час.

Ранее мы сообщали, что пригородный поезд Казань — Йошкар-Ола будет ехать на час меньше.

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