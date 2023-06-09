Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в выходные ожидаются грозы и сильный ветер. При этом температура воздуха поднимется до +26 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

В пятницу, 9 июня, днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. В этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В субботу, 10 июня, ночью столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов, а днем - от +18 до +23 градусов, на востоке до +26 градусов. В дневное время пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В воскресенье, 11 июня, температурный фонд ночью составит от +4 до +9 градусов. Днем похолодает до +20 градусов. В восточной и южной части республики в ночное время ожидаются дожди и грозы.

Напомним, метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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