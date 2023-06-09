За этот период в республике было отремонтировано 955 образовательных организаций, 542 дошкольных и 363 пищеблоков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за три года возвели 26 школ и 48 детских садов. Об этом на Международном форуме министров образования «Формируя будущее» сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

По словам Фазлеевой, за этот период было отремонтировано 955 образовательных организаций, 542 дошкольных и 363 пищеблоков. Также создано шесть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Как отметила спикер, основная задача состоит в воспитании людей, которые бережно сохраняют родной язык и культуру, а также прекрасно владеют разными языками. При этом благодаря гранту «Наш новый учитель» 1,7 тысячи молодых педагогов под наставничеством народных и заслуженных учителей приобретают опыт в республике.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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