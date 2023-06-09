В Татарстане проведут военные игры

Центральными событиями фестиваля станут три реконструкции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане пройдет всероссийский фестиваль «Военные игры „Элбэдэн“». Его проведение запланировано в конце июня в селе Альвидино Пестречинского района. Это родина Героя Советского Союза, легендарного защитника Брестской крепости Петра Гаврилова.

На портале госзакупок Минмолодежи РТ опубликовало тендер на организацию фестиваля. На эти цели планируется направить около 4,2 миллиона рублей. Ожидается, что мероприятие посетят около 14 тысяч человек.

Центральными событиями фестиваля станут три реконструкции: начало боевого пути Петра Гаврилова в гражданскую войну, утренний бой в первые часы Великой Отечественной и сражение за Брестскую крепость.

Ранее мы сообщали, что миллиардер Роман Троценко презентовал книжный фестиваль в Менделеевске.

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