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НовостиОбщество9 июня 2023 4:51

В Татарстане руководство строительной компании подозревается в уклонении от налогов

Речь идет о сумме почти в 27 миллионов рублей
Адам САГАЛ
По информации следователей, администрация компании вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения

По информации следователей, администрация компании вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СУ СКР по РТ подозревает руководство ООО «Строительная компания «Вятка» в уклонении от уплаты налогов.

По информации следователей, с 2018 по 2021 год администрация компании вносила в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с семью контрагентами и таким образом уклонилась от уплаты налогов сумму почти 27 миллионов рублей.

Сейчас оперативники проводят следственные действия, которые помогут установить обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на бизнесмена завели уголовное дело из-за неуплаты налогов на 92 миллиона рублей.

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