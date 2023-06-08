Илфата Аскарова из татарского драмтеатра им.Гилязова снимется в сериале «Брежнев»

Он уже сыграл похожую роль, но только не в кино. Фото: Руслан Тазиев/пресс-служба татарского драмтеатра им.Гилязова

Актера татарского драмтеатра им.Гилязова Илфата Аскарова утвердили на роль в сериале «Брежнев», который расскажет о преступных группировках Набережных Челнов. Для этого в мае он летал на пробы в Санкт-Петербург.

- Это моя первая роль в большом кино, которая не может не радовать. Переживаю не оправдать ожидания людей, которые поверили в меня. Тем более фильм про наш город, - цитирует актера пресс-служба театра.

Отметим, что на сцене драмтеатра им.Гилязова уже ставили спектакль по книге Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». Теперь же сюжетом заинтересовался канал НТВ. Часть съемок сериала пройдут в Набережных Челнах.

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