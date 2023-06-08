Первому татарскому детскому интернет-радио «САФ» исполнился 1 год

Проект, полностью реализуемый силами энтузиастов, за этот год постоянно развивался, рос, улучшался. Свой первый день рождения мы встречаем с 30-ю постоянными передачами, 10-ю рубриками и с 20 тысячами уникальных слушателей.

Сегодня творческая команда радиостанции реализует проект «САФ музыка», в рамках которого были отобраны самые талантливые учащиеся музыкальных и художественных школ Казани. Победители проекта записали произведения татарских композиторов в профессиональной студии. А в здании Союза композиторов РТ прошел заключительный концерт проекта «САФ музыка». Юные любители музыки получили возможность выступить на одной сцене с известными творческими деятелями.

Музыкальные композиции, записанные детьми в студии, уже звучали в эфире радио «САФ», а также на сайте радиостанции будет создана бесплатная фонотека.

Еще один итог проекта – клип, снятый на песню «Без дэ яшэрбез» («И мы будем жить»). Слова Рената Хариса, музыка Резеды Ахияровой. Прошла официальная премьера этого клипа.

30 лет назад Венера Ганиева, Римма Ибрагимова, Асаф Валиев, Айдар Файзрахманов, Резеда Ахиярова записали эту песню для телевидения.

Песню обновили. К исполнителям добавились молодые певцы, музыканты и композиторы – Ильгиз Мухутдинов, Алина Шарипзянова, Артур Исламов, Эльза Заяри, Ильгиз Шайхразиев,группа Yummy Music Band, Эльмир Низамов, Зульфат Валиуллин, Алсу Сунгатуллина, Миляуша Хайруллина и дети, участвовавшие в проекте «САФ музыка».

В аранжировке Юрия Федорова, при участии Yummy Music Band песня получила новое дыхание.

Ссылка на клип.