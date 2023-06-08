Депутат Госдумы Татьяна Ларионова провела сеанс сказкотерапии в казанском «Доме вдали от дома»

Фото: Дом вдали от дома

В Семейном доме Благотворительного Фонда «Семья вместе» прошел очередной сеанс сказкотерапии, который помог с помощью интересного сюжета и простых слов объяснить маленьким пациентам ДРКБ МЗ РТ важные вещи.

Детей со сказкой С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» познакомила Депутат Госдумы, член парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

Сказка «Аленький цветочек» была выбрана не случайно – она посвящена силе любви, и для семей, проживающих в Доме, имеет еще один смысл. Любовь обладает магическими способностями. Она может справиться даже с самыми злыми чарами. Как героиня сказки спасла своей любовью монстра от гибели – так же родители спасают любовью и заботой своих детей. А Семейный дом поддерживает их в этом и помогает не разлучаться во время лечения.

Атмосферу сказки помогла создать художница Дарина Першенкова. На глазах детей на белом холсте, как по волшебству, появилась главная героиня, победившая своей любовью злые чары.

Фото: Дом вдали от дома

Передать атмосферу произведения помогла и Ольга Казанцева своей игрой на скрипке – прекрасная музыка позволила детям и родителям еще больше проникнуться эмоциями.

Фото: Дом вдали от дома

- Спасибо вам за то, что вы слушали, за то, что вы такие замечательные! Вам здоровья, всего самого доброго. Очень красивого и теплого лета и хорошего всегда настроения. Улыбайтесь чаще! – пожелала детям Татьяна Ларионова.

Фото: Дом вдали от дома

Со сказкотерапией, ставшей традиционным проектом Семейного дома в Казани, его жители познакомились в 2016 году. Его инициатором стала Анастасия Исаева, заместитель председателя Общественной палаты РТ. Она ежегодно реализовывает проект в социальных учреждениях республики. Проекту сказкотерапии исполнилось 8 лет, а в июле казанскому «Дому вдали от дома» – 10 лет.