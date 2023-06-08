В Йошкар-Олу привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Святыня пробудет в городе всего несколько дней. Фото: mari-eparhia.ru

В Благовещенский кафедральный собор привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, а также частицы мощей родителей Пречистой Девы – святых праведных Иоакима и Анны. Увидеть их можно будет с 15 по 17 июня. В эти собор будет открыт для посещения до окончания вечернего богослужения, сообщает пресс-служба Йошкар-Олинской епархии.

СПРАВКА

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Божией Матери. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. В X столетии прославленный чудесами Пояс был разделен на части. Одна из них в 2011 году была передана на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. В ковчеге вместе со святыней также находятся частицы мощей родителей Пресвятой Богородицы – святых праведных Иоакима и Анны.

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