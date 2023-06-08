В Чувашии вынесли приговор по делу о смертельном отравлении суррогатом 11 человек

Большинство осужденных получили реальные сроки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Восемь человек судом в Чувашии были признаны виновными в изготовлении и продаже опасного алкогольного суррогата. Организатора преступной группы приговорили к 5 годам колонии строгого режима, трем его сообщникам дали от 3,5 до 7 лет колонии общего и строгого режимов, а четверо получили условные сроки, сообщает следственный комитет Чувашии.

- В целях возмещения ущерба, причиненного совершенными преступлениями, был наложен арест на имущество фигурантов этого дела более чем на 5 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

Как было доказано в суде, в 2019 году житель Санкт-Петербурга вместе со своим приятелем из Чувашии создали преступную группу, в которую вошли еще шесть человек. Большинство из них – это жители республики.

С июня 2020 года по сентябрь 2021 года житель Санкт-Петербурга незаконно производил этиловый спирт и алкогольную продукцию, в том числе и с высоким содержанием метилового спирта. Этот суррогат члены преступной группы перевозили из Северной столицы в Чувашии и продавали местным жителям. В результате чего 11 человек отравились и скоропостижно скончались.

За жителем Санкт-Петербурга числится еще одно преступление. Он для продажи своего суррогата использовал этикетки популярных брендов. Этим он причинил ущерб их правообладателям более чем на 400 тысяч рублей.

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