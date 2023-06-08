74% жителей Приволжья считают главным достоинством работодателя высокую зарплату

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73% жителей ПФО в целом нравится их нынешняя работа, при этом 71% готовы сменить её. Более половины считают, что работа мечты должна приносить доход от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

75% опрошенных столкнулись с опытом поиска работы в последние два года. Из них 14% удалось найти работу очень быстро, не более чем за неделю с момента начала поисков. 23% достигли цели через 2-3 недели, 21% искали работу более месяца. 17% сообщили, что им так и не удалось найти работу (на Дальнем Востоке 22%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе по 11%). При этом 25% не искали работу в последние два года (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 39%, на Северном Кавказе 21%).

Отвечая на открытый вопрос о главных качествах для успешной профессиональной карьеры в современном мире (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли коммуникабельность и умение выстраивать отношения (70%), а также хорошее знание основ избранной профессии (68). Кроме того, 59% считают таким качеством умение решать несколько задач сразу, а 55% - способность адаптироваться к меняющимся требованиям руководства. 48% считают главным качеством для успешной карьеры хорошее образование. Менее всего, по мнению жителей ПФО, для карьеры важно владение иностранными языками. 22% считают, что важно владеть английским и только 4% - китайским.

Среди главных достоинств работодателя (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители Приволжья выделяют высокую зарплату (74%), отношения внутри коллектива (63%), хорошее отношение руководителей к наемным работникам (62%), а также хороший социальный пакет (57%). Для 45% важны комфортный офис и хорошие условия труда, для 41% - возможность развиваться, значимые проекты, для 33% - гибкий график, для 30% - возможность удаленной работы.

73% нравится их нынешняя работа (16% очень нравится, 57% скорее нравится). Наибольший процент удовлетворенных работой на Северном Кавказе (76%) и на Урале (73%), наименьший – в Москве и Московской области (65%). 14% не нравится их нынешняя работа (1% очень не нравится, 13% скорее не нравится). Еще 13% заявили об отсутствии работы.

Не хотят менять нынешнюю работу прямо сейчас 26% опрошенных. При этом 12% определенно готовы сменить её, еще 59% сменят, если поступит более выгодное предложение. 2% горят желанием сменить работу при первой возможности (на Дальнем Востоке 10%). Таким образом в разной степени готовности сменить работу находятся 71% респондентов.

Лишь 6% согласны на доход от своей работы мечты до 50 тысяч рублей в месяц. 28% считают, что идеальная работа должна приносить ежемесячно 50-100 тысяч рублей, 33% - 100-200 тысяч рублей, 20% - от 200 до 500 тысяч рублей. 3% оценивают желаемый ежемесячный доход от работы мечты в 500 тысяч - 1 миллион рублей, еще 8% - в сумму более 1 миллиона рублей. Только 3% сказали, что им неважно, какой доход будет приносить работа мечты (в Сибири таких бессребреников 11%).

* Опрос проведен 30 мая - 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.