В казанском парке Петрова заработал 33-струйный фонтан

В тесное время суток на нем будет работать 15 светильников. Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

В Казани завершили реконструкцию фонтана в парке Петрова. Он снова работает. Для этого рабочим пришлось сделать гидроизоляцию дна и внутренних стен чаши, обновить гранитные плиты и сделать облицовку керамогранитом, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

В середине фонтана бьет одна мощная струя и 32 поменьше, их сопла расположены по кругу. При наступлении темноты водя будет сверкать, так как там установили 15 светильников.

Стоит отметить, что до этого в Казани также отремонтировали фонтаны в саду Кирова, в парке «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чэчэклэр», в сквере «Стамбул», в парке им. Горького, а также на площади перед ДК им.Саид-Галиева. В дальнейших планах привести в порядок фонтан в сквере Славы на улице Зорге.

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