ВТБ: мошенники подделывают аккаунты в мессенджерах для обмана пользователей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВТБ фиксирует случаи атак мошенников в мессенджерах, когда для обмана создаются фейковые аккаунты знакомых и близких потенциальных жертв. Прежде подобная схема активно использовалась для хищения средств в социальных сетях.

Схема выглядит уже знакомо для многих пользователей: в мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых вам людей. От их лица злоумышленники могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги. Информацию о подписчиках смотрят через открытые профили в соцсетях.

- Отдельные группы мошенников теперь проявляют еще большую хитрость и ради обмана готовы представляться чужим именем, копировать личность реального человека. Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами — «взаймы» или в «экстренных ситуациях». Похожие атаки используются много лет – тогда мошенники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, рассказывали о кризисных ситуациях и срочно просили денег. Сегодня мошенники перешли в новый канал – мессенджеры. По данным ВТБ, с конца прошлого года активность там выросла на 12%, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.