Руководитель региона в Казани выступил на форуме министров образования. Фото: t.me/rustamminnikhanov

В этот четверг, 8 июня, в Казани на базе IT-парка им.Рамеева проходит международный форум «Формируя будущее». В нем участвуют министры образования из более чем 20 стран. На открытии форума их сначала поприветствовал президент России Владимир Путин, после выступил глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Татарстан – крупный научно-образовательный центр России. В республике 127 научных организаций, которые занимаются исследованиями и разработкам с ежегодным объемом финансирования 22,5 миллиарда рублей. Огромные средства направляются на строительство школ и детских садов, оснащение их оборудованием, совершенствование системы подготовки кадров. Расходы на образование - это инвестиции в будущее с высокой отдачей, - сказал Рустам Минниханов.

Руководитель региона также отметил, что в последние годы Татарстан, как центр традиционного ислама, стал местом для проведения международных мероприятий по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

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