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НовостиПроисшествия8 июня 2023 13:54

В Татарстане в Каме спасатели обнаружили тело 29-летнего рыбака

В последний раз погибшего видели на лодке в том же районе днем 3 июня
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов. Фото: МЧС Татарстана

Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов. Фото: МЧС Татарстана

Вблизи села Лебяжье Алексеевского района 8 июня спасатели обнаружили тело 29-летнего утонувшего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Согласно данным ведомства, в последний раз погибшего видели на лодке в том же районе днем 3 июня. Есть вероятность, что мужчина выпал из лодки и утонул. При этом спасательного жилета на нем не было. Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, в Верхнеуслонском районе очевидцы вытащили из Волги тело утонувшего рыбака. Подобный случай произошел и в Агрызском районе. Там на третьи сутки на глубине трех метров спасателям удалось найти тело мужчины 1982 года рождения.

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