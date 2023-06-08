В Набережных Челнах по-прежнему существует восемь несанкционированных мест для купания. Фото: Павел КЛОКОВ

В Набережных Челнах жителям назвали безопасные места для купания. Об этом сообщил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану Абузар Нугуманов.

По словам Нугуманова, на данный момент в городе оборудовано три безопасных пляжа. Это пляж на набережной Табеева, «Су Анасы» на улице Центральной, а также вейк-парк «Добрый ветер» на улице Раскольникова. Однако по-прежнему существует восемь несанкционированных мест для купания. Они взяты на особый контроль.

Как отметил руководитель отделения центра ГИМС, в 2022 году в татарстанском автограде функционировал всего один пляж и этого оказалось недостаточно. С начала купального сезона в городе происшествий на воде не зарегистрировано.

Напомним, в Казани с 1 июня открыли пять муниципальных пляжей.

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