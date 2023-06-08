Речь идет об участке от пересечения с улицей Кави Наджми до здания театра на Булаке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани улицу Право-Булачную частично перекроют до конца лета. Это связано с проведением реконструкции магистрального тепловода №2 Казанских тепловых сетей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Речь идет об участке от пересечения с улицей Кави Наджми до здания театра на Булаке. Там с 10 июня по 31 августа одну полосу перекроют полностью, а вторую - частично. Также будет закрыт для прохода тротуар вдоль Булака.

Отметим, сейчас движение транспортных средств по улице Право-Булачной организовано по трем полосам. Одна из них предназначена для движения общественного транспорта.

Напомним, в Казани на месяц ограничат движение по улице Рустема Яхина.

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