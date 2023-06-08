В Лаишевском районе к жилой застройке подведут сети канализации за 235 млн рублей

Протяженность самотечной канализации составит 5,3 километра, напорной канализации - 2,3 километра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Усады Лаишевского района к жилой застройке подведут сети канализации за 235 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Сети канализации обеспечат комплексное освоение земельных участков на площади 179 гектаров. На данном участке построят жилые микрорайоны и объекты инженерной инфраструктуры.

Кроме того, протяженность самотечной канализации составит 5,3 километра, напорной канализации - 2,3 километра. Также запланировано строительство канализационной насосной станции. Эти работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года.

Напомним, замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин заявил, что за пять лет «мусорной» реформы в Казани ничего не изменилось.

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