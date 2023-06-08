В Татарстане в 2022 году отток медицинских кадров составил 567 человек

В 2022 году медицинские учреждения заявили о плановой необходимости в медработниках на 1,1 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане по итогам 2022 года отток медицинских кадров составил 567 человек. При этом на работу вновь приняли около пяти тысяч специалистов, а уволились 5,5 тысячи сотрудников. Об этом на заседании Госсовета республики сообщила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) региона Алсу Мифтахова.

По словам Мифтаховой, в прошлом году из бюджета ФОМС был потрачен 21% от общей суммы средств. Эти деньги были заложены на софинансирование расходов медицинских организаций по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала. Сумма составила 97,5 миллиона рублей.

Кроме того, в 2022 году медучреждения заявили о плановой необходимости в медработниках на 1,1 тысячи человек. Однако число уволившихся специалистов оказалось выше количества принятых.

Напомним, в школах Татарстана не хватает учителей математики, физики и химии.

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