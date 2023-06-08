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НовостиОбщество8 июня 2023 11:19

В Казани снесут еще 12 незаконно размещенных торговых точек

Это летние веранды, шиномонтаж, киоски
Адам САГАЛ
Хозяева объектов могут снести их добровольно до 13 июня

Хозяева объектов могут снести их добровольно до 13 июня

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани опубликован список незаконно размещенных торговых точек, которые подлежат сносу. В него вошли 12 объектов, которые располагаются в разных районах города.

Согласно документу, будут демонтированы летние веранды на проспекте Ибрагимова и улице Амирхана Еники, киоск по продаже кваса на улице Бигичева, павильон шиномонтажа на улице Мавлютова и другие объекты.

Хозяева объектов могут снести их добровольно до 13 июня. Иначе их демонтируют в принудительном порядке.

Ранее мы сообщали, что в Кировском районе Казани снесут пять ветхих домов ради комплексной застройки.

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