В Казани снесут еще 12 незаконно размещенных торговых точек

Хозяева объектов могут снести их добровольно до 13 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани опубликован список незаконно размещенных торговых точек, которые подлежат сносу. В него вошли 12 объектов, которые располагаются в разных районах города.

Согласно документу, будут демонтированы летние веранды на проспекте Ибрагимова и улице Амирхана Еники, киоск по продаже кваса на улице Бигичева, павильон шиномонтажа на улице Мавлютова и другие объекты.

Хозяева объектов могут снести их добровольно до 13 июня. Иначе их демонтируют в принудительном порядке.

Ранее мы сообщали, что в Кировском районе Казани снесут пять ветхих домов ради комплексной застройки.

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