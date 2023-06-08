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НовостиЭкономика8 июня 2023 10:49

Татарстан перечислил в федеральный бюджет 71% доходов

Данные озвучил министр финансов республики
Адам САГАЛ
Председатель Госсовета РТ уточнил, что когда-то республика отдавала до 75% налоговых доходов в федеральную казну

Председатель Госсовета РТ уточнил, что когда-то республика отдавала до 75% налоговых доходов в федеральную казну

Фото: Даниил ОПАРИН

Татарстан по итогам минувшего года перечислил в федеральный бюджет 71% доходов, остальная часть осталась в казне республики. Об этом на заседании Госсовета сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Спикер уточнил, если сравнивать с 2021 годом, бюджету Татарстана «досталось чуть больше». А председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин уточнил, что когда-то республика отдавала до 75% налоговых доходов в федеральную казну.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году Татарстану могут списать 7 млрд рублей бюджетных кредитов.

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