В Казани Сабантуй состоится на четырех городских площадках

В Казани Сабантуй отметят на четырех городских площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани Сабантуй состоится 24 июня на четырех городских площадках (0+). Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Национальный праздник в Казани будут отмечать в березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье, в международном конноспортивном комплексе «Казань».

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на Сабантуе запретят продажу алкоголя, пива и сигарет.

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