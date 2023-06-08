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НовостиОбщество8 июня 2023 9:48

Путин поприветствовал иностранных министров, приехавших в Казань на форум «Формируя будущее»

Представители 31 страны обсудят работу с детьми-инвалидами и обучение русскому языку за рубежом
Источник:kp.ru
Президент России направил участникам международного форума свое видеобращение.

Президент России направил участникам международного форума свое видеобращение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот четверг, 8 июня, в Казани начал свою работу международный образовательный форум «Формируя будущее». В нем принимают участие министры образования из 31 одной страны. В частности, в столицу Татарстана прибыли представители Египта, Катара, Мали, Бразилии, Зимбабве, Сирии, ОАЭ, Кубы, Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Всех их в своем видеообращении поприветствовал президент России Владимир Путин.

- Рады видеть в гостеприимной Казани руководителей министерств дошкольного, общего и высшего образования из многих государств планеты, - сказал глава государства.

Напомним, на форуме его участники обсудят работу с молодежью и детьми с ОВЗ, организацию детского отдыха и обучение русскому языку за рубежом.