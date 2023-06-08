В Татарстане к 2028 году число молодых людей сократиться на 100 тысяч

В связи с этим разрабатывается новая республиканская программа по развитию института молодой семьи. Фото: Алина НИЗАМОВА

Ученые подсчитали, что к 2028 году число молодежи в Татарстане уменьшится на 100 тысяч человек. Это связано с увеличением количества разводов и снижением рождаемости, которое наблюдается в последние годы, сообщил на заседании Госсовета республики глава Минмолодежи региона Ринат Садыков.

Министр отметил, что в связи с такими данными его ведомство займется созданием новой республиканской программы по развитию института молодой семьи и семейных ценностей. И это при том, что после 2028 года в регионе и так должно увеличится население.

Напомним, ранее на заседании Госсовета Татарстана избрали 11 новых мировых судей, семерых из них с трехлетним сроком полномочий.

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