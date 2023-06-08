В Нижнекамске в массовом столкновении автомобилей погибли два человека

От машины осталась лишь груда металла. Фото: МВД по Татарстану

Ранним утром 8 июня на 2-м километре дороги Соболековская в Нижнекамске произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» 2004 года рождения на высокой скорости ехал в сторону Нижнекамска. Нарушив правила, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2114» под управлением водителя 1998 года рождения. Далее произошло столкновение с иномаркой Mitsubishi, за рулем которого находился водитель 1963 года рождения. Затем отечественный автомобиль откидывает на грузовую машину «КАМАЗ» под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате массового ДТП пассажир первого «ВАЗ 2114» погиб на месте аварии. Водителя доставили в больницу с травмами, где тот позже скончался, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Напомним, ранее в Казани на мотоцикле насмерть разбилась рэп-исполнительница Альбина Сафарова.

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