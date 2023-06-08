Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов задолжал 400 тысяч алиментов бывшей жене

Леонид Маркелов отбывает наказание за крупную взятку в размере 235 миллионов рублей. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Судебные приставы-исполнители Марий Эл по поручению «Росимущества» передали на торги ООО «Компания «Чукшинский карьер». Организация некогда принадлежала экс-главе республики Леониду Маркелову, а владельцем до недавнего времени являлась его мачеха.

На счету компании имелись грузовики «КАМАЗ», прицепы, легковые автомобили, недвижимое имущество, а также долг в размере 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Марий Эл.

В результате ООО «Компания «Чукшинский карьер» продали на торгах за 38 миллионов рублей. Практически вся сума поступила в государственный бюджет. При этом 400 тысяч рублей направили в пользу бывшей жены за неуплаченные алименты

Ранее «КП» подробно рассказывала о деле экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который отбывает наказание за крупную взятку в размере 235 миллионов рублей.

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