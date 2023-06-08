В Набережных Челнах сотрудница банка похитила у вкладчиков 3,4 млн рублей

Суд учел, что у женщины на иждивении есть дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах сотрудница банка похитила деньги вкладчиков на общую сумму 3,4 миллиона рублей. За свои действия она ответила в суде.

Во время разбирательства женщина признала свою вину. Суд учел, что у нее на иждивении есть дети, ее активное участие в расследовании дела, а также частичное погашение похищенных денег в досудебном порядке.

В результате подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Кроме этого, суд взыскал с челнинки в пользу банка в счет возмещения ущерба 3,33 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее мы сообщали, что жители Татарстана хранят на своих счетах в банках почти 780 миллиардов рублей.

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