В Казани стартовал Международный образовательный форум «Формируя будущее»

Участником пленарного заседания форума станет глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани проходит Международный форум министров образования «Формируя будущее». Торжественное открытие прошло в четверг, 8 июня, в IT-парке имени Башира Рамеева.

На образовательный форум приехали делегации из 31 дружественной страны. Участниками стали Египет, Катар, Мали, Бразилия, Зимбабве, Сирия, ОАЭ, Куба, Беларусь, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и другие.

В пленарном заседании форума примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, раис Татарстана Рустам Минниханов, помощник президента России Андрей Фурсенко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Планируется, что на сессиях поднимут вопросы работы с молодежью и детьми с ОВЗ, детского отдыха, обучения русскому языку в зарубежных странах, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Ранее мы рассказывали, как прошел Международный экономический Форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram