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НовостиОбщество8 июня 2023 8:16

В Казани стартовал Международный образовательный форум «Формируя будущее»

В столицу Татарстана приехали делегации из 31 дружественной страны
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Участником пленарного заседания форума станет глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Участником пленарного заседания форума станет глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани проходит Международный форум министров образования «Формируя будущее». Торжественное открытие прошло в четверг, 8 июня, в IT-парке имени Башира Рамеева.

На образовательный форум приехали делегации из 31 дружественной страны. Участниками стали Египет, Катар, Мали, Бразилия, Зимбабве, Сирия, ОАЭ, Куба, Беларусь, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и другие.

В пленарном заседании форума примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, раис Татарстана Рустам Минниханов, помощник президента России Андрей Фурсенко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Планируется, что на сессиях поднимут вопросы работы с молодежью и детьми с ОВЗ, детского отдыха, обучения русскому языку в зарубежных странах, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Ранее мы рассказывали, как прошел Международный экономический Форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023».

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