В Набережных Челнах в результате массового ДТП пострадал подросток

Авария случилась на проспекте Сююмбике, неподалеку от ЖК «Сердце города»

В Набережных Челнах вечером 7 июня произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Авария случилась на проспекте Сююмбике, неподалеку от ЖК «Сердце города».

Согласно предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал по средней полосе в направлении проспекта Хасана Туфана. Когда начал перестраиваться на правую полосу, не уступил дорогу «ВАЗ-2113». После столкновения «четырнадцатая» врезалась в припаркованные машины – «Datsun on-DO» и «Volkswagen Touareg».

В результате происшествия пострадал 15-летний подросток из «ВАЗ-2113». Он был доставлен в БСМП.

Ранее мы сообщали, что в Челнах столкнулись маршрутка и грузовик.

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