В Марий Эл в городе Звенигово нашли в продаже еще 40 литров «Мистера сидра»

Сейчас по всей России ведутся поиск опасного напитка «Мистер сидр». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По всей России ведутся поиск опасного напитка «Мистер сидр», повлекшего отравление около 100 человек и гибель более 30 пострадавших.

Сотрудники управления Роспотребнадзора Марий Эл проверили 76 торговых точек республики. В одном из магазинов в Звенигово они обнаружили еще 40 литров опасного «Мистера сидра». Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.

По данным мониторинга, по состоянию на 7 июня в Марий Эл случаев от употребления отравленного «Мистера сидра» выявлено не было. Ситуация продолжает оставаться на контроле управления Роспотребнадзора Марий Эл, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в Йошкар-Оле полицейские изъяли более 46 тысяч литров опасного сидра. При этом «Мистер сидр» прятали под другой этикеткой. Не исключено, что смертельный напиток может продаваться под названием «Лето сидр».

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