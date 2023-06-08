В Татарстане проведение Kazan Digital Week обойдется в 35 млн рублей

Организаторы готовы проводить мероприятие без выделенных средств. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане проведение международного форума Kazan Digital Week обойдется в 35 миллионов рублей. Мероприятие состоится 20-22 сентября в выставочном центре «Казань Экспо». Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета ассоциации содействия цифровому развитию республики Рифкат Минниханов.

По словам Минниханова, в 2022 году форум выручил больше средств за счет партнеров и выставочной экспозиции. В связи с этим организаторы готовы проводить мероприятие без выделенных средств. Теперь форум стал окупаемым.

Напомним, форум «Формируя будущее» в Казани посетят представители 28 стран.

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