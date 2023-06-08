Сервис позволит жителям узнать, какие льготы им положены. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане на платформе «Забота» запустят новые услуги для пожилых жителей. Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, сейчас проработана ветка, связанная с мерами социальной поддержки семьям с детьми. Основная цель проекта состоит в привитии культуры заботы о пожилых родителях. Так, благодаря сервису дети могут найти им занятие по душе.

Помимо этого, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут трудоустроится по социальному контракту, обучиться и получить новую профессию. Также сервис позволит жителям узнать, какие льготы им положены, подать заявление на их получение и отслеживать статус своего обращения.

Напомним, за 16 лет более 19 тысяч ветеранов Татарстана получили бесплатное жилье.

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