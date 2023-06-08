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НовостиОбщество8 июня 2023 5:55

В Татарстане на платформе «Забота» запустят новые услуги для пожилых жителей

Благодаря сервису их дети смогут найти родителям занятие по душе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сервис позволит жителям узнать, какие льготы им положены.

Сервис позволит жителям узнать, какие льготы им положены.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане на платформе «Забота» запустят новые услуги для пожилых жителей. Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, сейчас проработана ветка, связанная с мерами социальной поддержки семьям с детьми. Основная цель проекта состоит в привитии культуры заботы о пожилых родителях. Так, благодаря сервису дети могут найти им занятие по душе.

Помимо этого, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут трудоустроится по социальному контракту, обучиться и получить новую профессию. Также сервис позволит жителям узнать, какие льготы им положены, подать заявление на их получение и отслеживать статус своего обращения.

Напомним, за 16 лет более 19 тысяч ветеранов Татарстана получили бесплатное жилье.

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