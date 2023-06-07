ФОТО: kzn.ru

Почти 82 тысячи семей Татарстана получают «детское пособие», рассказали в пресс-службе мэрии Казани. Единое пособие также назначили 3412 беременным женщинам.

Средства на эти выплаты направил республиканский Социальный фонд. Сумма выделенной поддержки – свыше 3,806 млн рублей.

Чтобы оформить выплату, родителям нужно подать заявление на сайте госуслуг. Стоит отметить, единое пособие пришло на смену ранее действующим мерам поддержки в Татарстане.

Речь идет о ежемесячных выплатах на первого и третьего ребенка до трех лет, на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячном пособии беременным женщинам. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram