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НовостиОбщество7 июня 2023 17:10

В Центральной городской больнице Чебоксар открылся кабинет медико-психологической помощи

К психологу можно обратиться с различными проблемами
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральной городской больницы Чебоксар открылся кабинет медико-психологической помощи, об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

Консультирует пациентов с 1 июня медицинский психолог Диана Дмитриева. К специалисту можно обратиться с различными проблемами, а также с нарушением психологической адаптации.

Открытие медико-психологического консультирования организовано с целью приближения психологической помощи населению, подчёркивают в Минздраве.

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