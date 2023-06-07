Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана поддерживают идею введения в республике туристического сбора. Об этом заявил глава республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов.

По его словам, принимать федеральный закон о распространении туристического сбора может только Государственная Дума, регионы не имеют для этого юридических прав. Известно, что вопрос о сборе будет обсуждаться в этом году. Татарстан эту идею полностью поддерживает.

Благодаря туристическому сбору Татарстан, по мнению Сергея Иванова, получит дополнительные средства, которые можно будет потратить на благоустройство популярных туристических мест и развитие инфраструктуры.

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