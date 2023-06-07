В Казани из-за нехватки денег не будут восстанавливать подсветку «Миллениума»

Главной задачей в данное время является качественное восстановление дорожного покрытия и элементов конструкции. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани в ходе ремонта не планируют восстанавливать подсветку «Миллениума». Причиной стала нехватка денежных средств, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

По словам представителей администрации, восстановить подсветку буквы «М» просили местные жители после того, как узнали о предстоящем ремонте. Однако главной задачей в сейчас является качественное восстановление дорожного покрытия и элементов конструкции.

Напомним, в Казани на этой неделе закроют половину моста «Миллениум». Речь идет об участке от улицы Фатыха Амирхана до Вишневского.

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