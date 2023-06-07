Лучший бомбардир минувшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин перешел в казанский «Ак Барс»

Ранее Яшкин играл за хоккейный клуб СКА. Фото: ska.ru

Казанский «Ак Барс» подписал трехлетний контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным. До этого форвард играл в составе хоккейного клуба СКА, а также удостоился звания лучшего бомбардира минувшего сезона КХЛ.

– Я рад присоединиться к такому большому клубу, переговоры были непростые, но в то же время четкие и понятные. Все знают, что «Ак Барс» – перспективная команда, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило до Кубка. Надеюсь, что смогу дать команде то, чего как раз не хватило, чтобы добиться главной цели, - поделился Яшкин с пресс-службой ХК «Ак Барс».

Хоккеист также отметил, что многих ребят из команды уже знает лично, а остальных – по играм в течение сезона. Дмитрий Яшкин выразил желание в скором времени увидеться с клубом, начать тренировки и переехать в Казань.

Ранее президент России Владимир Путин наградил главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова орденом Невского.

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