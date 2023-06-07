Житель Челнов получил сложный перелом челюсти после падения с лошади

Операция длилась 40 минут Фото: принтскрин видео.

Житель Набережных Челнов получил двусторонний перелом челюсти после падения с лошади. Помощь ему оказали врачи отделения челюстно-лицевой хирургии горбольницы №5 Баин Демкин и Магомедхабиб Магомедов. Они провели пациенту остеосинтез нижней челюсти с помощью специальных титановых мини-пластин.

- Такие операции мы начали проводить месяц назад. У них много преимуществ: пластины прекрасно приживаются и их не нужно снимать, время операции сокращается вдвое и восстановление целостности кости происходит за несколько недель. Остеосинтез мы проводим под местной или общей анестезией в тех случаях, когда место перелома не удается скрепить при помощи шин, или когда сложно зафиксировать обломки кости, - объяснил челюстно-лицевой хирург Баин Демкин. – В данном случае контрольные снимки показали, что челюсть смещена, обломки могут неправильно срастись, вызвать нагноение тканей.

29-летний мужчина после операции, которая длилась 40 минут, чувствует себя хорошо. Через месяц будут сняты шины, и он вернется к своей обычной жизни.

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