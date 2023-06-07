Совет директоров «КАМАЗа» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды

Собрание акционеров автогиганта состоится в заочном режиме 29 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совет директоров «КАМАЗа» рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 1,84 рубля на акцию. Это указано в материалах к годовому собранию акционеров автогиганта. Ожидается, что выплата станет рекордной для предприятия за всю его историю.

В прошлом году «КАМАЗ» дивиденды не выплачивал, а за 2020 год их размер составил 0,54 рубля на акцию. Всего тогда на их выплату было направлено 382 миллиона рублей. Самой крупной стала выплата дивидендов в 2018 году (за 2017 год) - 1,06 рубля на акцию.

Годовое собрание акционеров автогиганта состоится в заочном режиме 29 июня.

Ранее мы сообщали, что на двух заводах «КАМАЗа» назначили новых директоров.

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