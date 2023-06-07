В Татарстане заявили о нехватке отелей

В Казани строят несколько отелей, а также объекты загородного отдыха. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстан ежегодно растет туристический поток, в республике ощущается нехватка отелей. Проблему озвучил глава комитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Спикер уточнил, что отелей не хватает не только во время проведения массовых мероприятий, но и в обычное время. В Татарстане намерены создать инфраструктуру, которая позволит принимать пять миллионов туристов в год. Для этого в Казани строят несколько отелей, а также объекты загородного отдыха.

Ранее мы сообщали, что в Казани на Голубых озерах оштрафовали туристов на сапбордах.

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